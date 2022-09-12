МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Предпосылки для переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в данный момент отсутствуют, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС

"Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", — ответил он на вопрос о возможности и необходимости таких переговоров.

Песков добавил, что организация встречи российского и украинского лидера президентом Турции Реджепом Эрдоганом также не предусматривается.

В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. В ходе разговора Макрон призвал к скорейшему переходу к диалогу на Украине. В свою очередь Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией, которая "выдвигает ультиматумы".