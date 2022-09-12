МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России после пикового значения в апреле снизилась до 14,1%, на 5 сентября, сообщил российский лидер Владимир Путин. Electrolux заявил о сокращении затрат из-за роста инфляции и падения спроса

"После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1% на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%, и, как вы сами говорите, мы с вами это обсуждаем постоянно, наши эксперты в администрации, в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен", — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Путин добавил, что российским властям удалось стабилизировать инфляцию и предотвратить резкий экономический спад на фоне введения западных санкций.

"Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми пенсионерам", — уточнил глава государства.

По словам президента России, страна уверенно справляется с внешним давлением, а тактика "экономического блицкрига", на который рассчитывали недружественные государства, не сработала.