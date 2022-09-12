МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Хранить золотовалютные резервы России в условиях санкционного давления в валютах дружественных стран допустимо, но защитить накопления страны от рисков заморозки и конфискации по-настоящему могут только накопления в золоте и других драгоценных металлах, заявил РИА Новости доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов. Банк России заявил о возможности обсуждения господдержки зеленой ипотеки

На прошлой неделе помощник президента РФ Максим Орешкин высказал точку зрения, что российские резервы надо хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например, китайский юань. Также на прошлой неделе по этой теме высказывался глава Минфина Антон Силуанов — по его мнению, хранить резервы надо в золоте, а также в юанях и других валютах дружественных стран.

"Как бы странно это ни звучало, но из-за санкций перед Россией стоит проблема сбережения своих резервов. В этом вопросе звучит много разных предложений, но в основном они касаются вложений в валюты дружественных стран", — сказал Бадалов.

Конечно, такой способ хранения золотовалютных резервов, по его мнению, допустим.

"Но не стоит забывать о возможности вложений в золото и возможности расширения структуры золотовалютных резервов за счет других драгоценных металлов, например, палладия и платины", — подчеркнул доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС.

"Наличие драгоценных металлов в золотовалютных резервах позволит защитить накопления страны от рисков заморозки и конфискации", — заключил эксперт.