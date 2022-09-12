ООН, 12 сен — ПРАЙМ. Лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, из них 2% достигли Судана и Кении, а 1% Джибути, Сомали, Ливана и Йемена, при этом 44% направились в страны с высоким доходом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ). Минсельхоз Германии планирует выплаты пострадавшим от кризиса фермерам

"По состоянию на полдень 12 сентября из трех украинских портов (Одесса, Южный, Черноморск — ред.) перевезено 2,7 миллиона тонн зерна и других продуктов питания. До сих пор 53% груза составляла кукуруза, 23% пшеница, 12% продукты подсолнечника, 6% ячмень, 5% рапс, 1% соевые бобы", — говорится в сообщении.

Порядка 28% направились "в страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего: Египет (10%), Иран и Индия (5%), Судан и Кения (2%), а также Джибути, Ливан, Сомали и Йемен (1%)". В сообщении отмечается, что 27% судов отправились в страны с доходом выше среднего: Турция (19%), Китай (8%) и Болгария (меньше 1%).

И "44% (судов направились — ред.) в страны с высоким доходом: в Испанию (13%), в Нидерланды (8%), в Италию (7%), в Республику Корея (5%), в Румынию (4%), в Германию (2%), во Францию, Грецию, Ирландию, Израиль (1%)".

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.