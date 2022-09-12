БРЮССЕЛЬ, 12 сен — ПРАЙМ. Страны Евросоюза слишком далеко зашли в антироссийских санкциях и вернуться назад уже не могут, но их санкционный порыв "во многом выхолощен", заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в понедельник российским журналистам на своей последней пресс-конференции в Брюсселе перед отъездом в Москву. Постпред при ЕС: возврата к прежним отношениям России и Евросоюза не будет

"Они зашли достаточно далеко и отступить уже не могут. Они могли бы, например, повернуть кран "Северного потока — 2". И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и ее президента. Конечно, в этой ситуации включить "Северный поток — 2" — это расписаться в своей неудаче", — заявил он.

В то же время, по его словам, санкционный порыв ЕС "к настоящему моменту во многом выхолощен".

"По сути дела сейчас ключевая для них проблема — это газ. Отказаться от российского газа они не в состоянии, как бы этого не хотели. Это не значит, что все стопроцентно зависят от российского газа. Нет, конечно. Есть страны, куда он вообще не доходит. Но в целом экономика Евросоюза без российского газа пока обойтись не может", — сказал он.

"Поэтому для меня не стало сюрпризом, что они не смогли договориться по потолку цен на российский газ", — добавил он.

В результате, Европу "ждёт суровая зима".

Чижов подчеркнул, что "эту зиму, наверное, они могут перезимовать". "Сейчас у них на 80 с небольшим процентов хранилища заполнены. То есть, если они истратят все запасы всех ресурсов, их должно хватить, а вот что будет через год, никто не знает. Во Франции, где большая часть электричества производится на АЭС, половина реакторов закрыта, на ремонт и реконструкцию. Но Франция не захочет "кормить" всю Европу, даже если у нее все будет работать", — сказал российский постпред.