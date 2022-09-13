МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. На электронной бирже вторичных ресурсов, запущенной "Российским экологическим оператором", в ближайшие месяцы появится возможность продавать просроченные продукты питания, рассказал РИА Новости гендиректор РЭО Денис Буцаев. El Pais: супермаркеты в Испании не хотят фиксировать цены на продукты

Ранее РЭО презентовал новую электронную торговую площадку, которая позволит покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).

"Мы хотим попробовать сделать модуль по продаже продуктов питания с истекшим и истекающим сроком годности. Я, думаю, такой модуль мы введем в течение двух-трех месяцев", — рассказал РИА Новости Буцаев.

По его словам, новая площадка – это информационная система, в которой участники могут заключать сделки купли-продажи отходов, вторичных материальных ресурсов и изделий из них, оборудования для переработки и услуг по утилизации.

Также у них есть возможность проводить открытые и закрытые аукционы. В РЭО заявляют, что площадка должна сделать более прозрачным и контролируемым исполнение РОП, декриминализировать сегмент переработки отходов, а также получать аналитику отрасли, в том числе цен на вторсырье.

Тренд на вторичное использование просроченных продуктов набирает популярность в ритейле.

В августе "Магнит" заявил о планах сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны, в том числе с помощью продажи просроченных продуктов производителям кормов и удобрений.

Одновременно в "Магните" и других сетях вводится фудшеринг — система бесплатного распределения продуктов с истекающим сроком годности среди нуждающихся.

РОП (расширенная ответственность производителя) — обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые произвели, и той упаковки, которую использовали при выпуске товаров на рынок. Производители и импортеры товаров, которые не обеспечивают утилизацию отходов, уплачивают экологический сбор.

Механизм РОП внедрен в России в 2014 году, норматив утилизации в 5-10% появился в ‪2016-2017‬ годах только для некоторых товаров, не затронув упаковку. С 2019 года правительство запустило реформу РОП. Предлагалось ввести ответственность производителя за утилизацию упаковки или уплату экосбора с 1 января 2022 года, однако решение отложили.

В августе это года президент РФ Владимир Путин поддержал решение реформировать институт РОП. В частности, предлагается перенести ответственность за утилизацию с предприятий, использующих упаковку, на ее производителей.