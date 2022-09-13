МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Отказ от доллара и евро в расчетах по внешнеторговым операциям России является необратимым процессом, в контрактных условиях доля доллара уменьшилась на 40%, евро — на 30%, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин. Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании данных по инфляции в США

"Мы видим, что доля доллара даже в контрактных условиях уменьшилась где-то процентов на 40, доля евро – более чем на 30%. И, безусловно, возросли юань, турецкая лира, иранский риал, индийская рупия, арабский дирхам, казахстанский тенге, узбекский сом и так далее. То есть этот процесс, судя по всему, сейчас активно тестируется бизнесом", — сказал Ивин.

Он отметил, что и раньше в торговле с тем же Китаем доля расчетов в юанях и рублях была достаточно ощутимая, а среди остальных торговых партнеров, в том числе с Евросоюзом — доля рубля была наибольшая. "Но должен сказать, что таможенные органы видят только контрактные условия, а какие валюты реально используются для расчетов, видит только Центробанк, который также получает эту информацию от банков", — добавил замглавы ФТС.

Ивин добавил, что вопрос расчетов в нацвалютах во многом зависит от того, насколько банки, в которых обслуживаются участники внешнеэкономической деятельности, готовы оказать поддержку бизнесу.

"Потому что для того, чтобы переводить торговлю в другие валюты, надо открывать корсчета в тех банках, которые с этой валютой работают. Думаю, что в этом направлении все банки сейчас активно занимаются. Но то, что отказ от доллара и евро становится уже фактически необратимым, я думаю, это действительно факт", — подчеркнул он.

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