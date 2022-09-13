МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада оказали положительное влияние на Крым, утверждает в статье для сербского издания ИН4С обозреватель Славиша Батко Милачич, побывавший на полуострове минувшим летом. В Крыму около 300 отелей присоединились к программе туристического кешбэка

В частности, Милачич приписывает действию санкций успехи в развитии крымского виноделия. Он отмечает, что в эту отрасль были инвестированы огромные деньги, в результате чего к сегодняшнему дню крымские вина стали лучше большинства европейских вин.

Также обозреватель пишет, что санкции самым положительным образом повлияли на развитие сельского хозяйства и технологий на полуострове, и в качестве аргумента приводит тот факт, что сегодня в Крыму производят аккумуляторы для электромобилей.

Разумеется, мимо внимания Милачича не могла пройти туристическая сфера, на которой, по его убеждению, тоже благотворно сказались западные санкции.

"Что сразу бросается в глаза (я приехал в Крым по новой трассе, построенной Россией), так это очень большое количество туристов. Также везде видны работы по новым автомагистралям и дорогам местного значения, потому что Россия сейчас приносит деньги, которые Украина не вкладывала, пока Крым находился под ее управлением", — восхищается журналист.

"Исходя из всего, что я видел, могу с уверенностью сказать, что санкции оказали положительное влияние на Крым", — заключает Милачич.