МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Подмосковье задержали директора по качеству одного из российских авиазаводов, он обвиняется передаче Украине секретных чертежей, сообщили в ФСБ.

"Изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации", — говорится в публикации.

Как уточняется, топ-менеджер сделал фотографию чертежей боевой авиатехники и направил ее в электронной форме украинской стороне, предположительно сотруднику Одесского авиационного завода.