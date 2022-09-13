2022-09-13T10:07:16+03:00
2022-09-13T10:07:16+03:00
2022-09-13T10:07:16+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220913/838096757.html
Топ-менеджера российского авиазавода арестовали по делу о госизмене
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Подмосковье задержали директора по качеству одного из российских авиазаводов, он обвиняется передаче Украине секретных чертежей, сообщили в ФСБ. "Изобличен в государственной... ПРАЙМ, 13.09.2022
экономика, новости
https://1prime.ru/images/83521/40/835214095.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83521/40/835214095.jpg
https://1prime.ru/images/83521/40/835214094.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83521/40/835214094.jpg
https://1prime.ru/images/83521/40/835214082.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83521/40/835214082.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Подмосковье задержали директора по качеству одного из российских авиазаводов, он обвиняется передаче Украине секретных чертежей, сообщили в ФСБ.
"Изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации", — говорится в публикации.
Как уточняется, топ-менеджер сделал фотографию чертежей боевой авиатехники и направил ее в электронной форме украинской стороне, предположительно сотруднику Одесского авиационного завода.