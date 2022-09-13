МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подозревает картельный сговор шести компаний-поставщиков информационно-коммуникационного оборудования на более чем 100 торгах на сумму более двух миллиардов рублей, сообщает ведомство. ФАС озвучила планы создания российского биржевого индикатора цен на нефть

"ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "123 Солюшнс", ООО "Ресерч Лаб", ООО "АНТ", ООО "РИТ", ООО "Современные технологии" и ООО ГК "Инфотактика". Ведомство подозревает компании в заключении и реализации картельного сговора с целью поддержания цен на более чем 100 торгах на поставку информационно-коммуникационного оборудования… Сумма начальных максимальных цен контрактов составляет свыше 2 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что закупки проходили для организаций, в числе которых были федеральные органы исполнительной власти, медицинские учреждения и иные социальные объекты. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.