МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подозревает картельный сговор шести компаний-поставщиков информационно-коммуникационного оборудования на более чем 100 торгах на сумму более двух миллиардов рублей, сообщает ведомство.

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"ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "123 Солюшнс", ООО "Ресерч Лаб", ООО "АНТ", ООО "РИТ", ООО "Современные технологии" и ООО ГК "Инфотактика". Ведомство подозревает компании в заключении и реализации картельного сговора с целью поддержания цен на более чем 100 торгах на поставку информационно-коммуникационного оборудования… Сумма начальных максимальных цен контрактов составляет свыше 2 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что закупки проходили для организаций, в числе которых были федеральные органы исполнительной власти, медицинские учреждения и иные социальные объекты. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.