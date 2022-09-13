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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220913/838098177.html
Доверие инвесторов к экономике Германии снизилось в августе
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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре снизился до минус 61,9 пункта с минус 55,3 пункта в августе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы... ПРАЙМ, 13.09.2022
экономика, новости, германия, индекс, доверие инвесторов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре снизился до минус 61,9 пункта с минус 55,3 пункта в августе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 60 пунктов.