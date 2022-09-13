МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в сентябре снизился до минус 61,9 пункта с минус 55,3 пункта в августе, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). МИД заявил о подрыве доверия к западным платежным системам

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 60 пунктов.