МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Второй экономический форум Россия – Африка пройдет летом 2023 года в Петербурге вместе со вторым саммитом Россия – Африка, сообщил Фонд Росконгресс. Выход российского зерна на рынки поможет Африке, считает Эрдоган

"Параллельно с саммитом запланировано проведение второго экономического форума Россия – Африка. Планируется, что в его работе примут участие прибывшие в Санкт-Петербург главы стран африканского континента вместе с представителями российского, африканского и международного бизнеса, государственных структур, а также интеграционных объединений Африки", — отметили в пресс-службе фонда.

Подчеркивается, что состав организационного комитета по подготовке и проведению в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка, который состоится летом 2023 года, утвержден.