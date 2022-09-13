Fitch подтвердило рейтинг Deutsche Bank на уровне "ВВВ+"
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента Deutsche Bank на уровне "ВВВ+"
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank на уровне "ВВВ+", прогноз позитивный, говорится в сообщении агентства.
"Рейтинг Deutsche Bank отражает хороший прогресс в реструктуризации банка и стабилизацию его бизнес-модели при наиболее значительном улучшении выручки и стабилизации франшизы в инвестиционном банке (IB). Он отражает высокое качество активов банка, финансирование и ликвидность, а также нормальную капитализацию", — поясняет Fitch.
Позитивный прогноз по рейтингу свидетельствует о том, что агентство ожидает улучшения вклада в доход и соотношения затрат к доходам его корпоративных и частных банковских операций.
Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк вел свою деятельность с 1881 года, но в минувшем марте объявил о закрытии оставшегося бизнеса.