МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank на уровне "ВВВ+", прогноз позитивный, говорится в сообщении агентства. Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Финляндии на уровне "АА+"

"Рейтинг Deutsche Bank отражает хороший прогресс в реструктуризации банка и стабилизацию его бизнес-модели при наиболее значительном улучшении выручки и стабилизации франшизы в инвестиционном банке (IB). Он отражает высокое качество активов банка, финансирование и ликвидность, а также нормальную капитализацию", — поясняет Fitch.

Позитивный прогноз по рейтингу свидетельствует о том, что агентство ожидает улучшения вклада в доход и соотношения затрат к доходам его корпоративных и частных банковских операций.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк вел свою деятельность с 1881 года, но в минувшем марте объявил о закрытии оставшегося бизнеса.