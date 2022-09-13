МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в США по итогам августа вырос на 8,3% в годовом выражении после роста на 8,5% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Доллар ускорил падение на ожиданиях данных об инфляции в США

При этом по итогам июня инфляция составила 9,1%, таким образом, годовая инфляция в США замедляется второй месяц подряд.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, впрочем, что показатель замедлится в ещё большей степени — до 8,1%, а за август цены даже снизятся на 0,1% (за июль при этом цены не изменились).

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении ускорилась до 6,3% с уровня июля в 5,9%, а в месячном — до 0,6% с уровня июля в 0,3%.

В частности, цены на продовольствие в США в июле поднялись на 0,8% в месячном выражении, на энергоносители — снизились на 5%. В свою очередь за год продукты питания подорожали на 11,4%, что является самым большим ростом в годовом выражении с мая 1979 года, а энергоносители — на 23,8%.