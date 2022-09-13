Ушаков сообщил о росте товарооборота России и Индии на 120 процентов
Помощник президента Ушаков: увеличиваются поставки нефти, газа и удобрений из России в Индию
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии прибавил 120 процентов в 2022 году, увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита.
"Наши отношения активно выстраиваются, товарооборот тоже прибавил значительно: в 2022 году где-то 120 процентов прибавил. Сейчас увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений", — сказал Ушаков журналистам.
Он также отметил, что в двустороннем плане принимаются меры по расширению использования нацвалют.