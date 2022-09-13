МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии прибавил 120 процентов в 2022 году, увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Путин и Эрдоган обсудят экономическое взаимодействие на саммите ШОС

В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита.

"Наши отношения активно выстраиваются, товарооборот тоже прибавил значительно: в 2022 году где-то 120 процентов прибавил. Сейчас увеличиваются поставки российской нефти, угля, удобрений", — сказал Ушаков журналистам.

Он также отметил, что в двустороннем плане принимаются меры по расширению использования нацвалют.