ООН, 13 сен — ПРАЙМ. Прогресс достигнут по теме доступа аммиачных удобрений РФ на мировые рынки, но остаются вопросы с финансами и доставкой, заявила на пресс-конференции генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Ушаков сообщил о росте товарооборота России и Индии на 120 процентов

По ее словам, ООН продолжит искать решение проблемы доступа российских удобрений на мировые рынки.

"Мы достигли важного прогресса, но есть еще вопросы, которые предстоит решить в контексте страхования, финансов и доставки", — указала она.

"ООН прилагает все усилия для экспорта российского аммиака на мировые рынки", — сказала Гринспан.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.