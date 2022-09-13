Путин и Шольц провели телефонные переговоры, обсудив конфликт на Украине
КАНЦЛЕР ФРГ ОБСУДИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРГ
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КАНЦЛЕР ФРГ ОБСУДИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРГ
https://1prime.ru/state_regulation/20220913/838103757.html
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