МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль. Путин и Шольц провели телефонные переговоры

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк говорил, что кабмин одобрил проект госбюджета Украины на 2023 год.

"В рамках макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном…. Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен", — сказал Шмыгаль по итогам заседания кабмина, на котором был одобрен проект бюджета Украины на 2023 год.

На данный момент курс доллара на Украине закреплен на уровне 36,6 гривны за доллар.

Кроме того, сообщается, что Проект бюджета страны предусматривает, что расходы вдвое превысят доходы, ежемесячный дефицит бюджета составит 3 миллиарда долларов. Также около 50% всего бюджета будет направлено именно для сектора безопасности и обороны.