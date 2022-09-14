БЕРЛИН, 14 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (партия "Зелёные"), предложивший ранее жителям ФРГ в целях экономии энергии вместо душа обтираться тряпкой, запустил кампанию Cleverländ, в рамках которой он дал новые советы по энергосбережению, сообщил портал федеральной земли. Польша запасла уголь на "суперсуровую зиму"

Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Кречман в рамках экономии электроэнергии и газа ранее предложил отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.

Во вторник официальный портал Баден-Вюртемберга сообщил о старте кампании Cleverländ с призывом "Сохраним энергию вместе", в рамках которой будут организованы выездные мероприятия экспертов по всей федеральной земле, они будут давать всем желающим рекомендации о том, как "разумно и эффективно" экономить энергию.

"С помощью кампании по энергосбережению "Cleverländ — экономим энергию вместе" мы покажем, как каждый сможет внести свой вклад в рамках своих возможностей… если мы, одиннадцать миллионов жителей Баден-Вюртемберга, объединим усилия, мы не только справимся с кризисом, но и вместе сделаем большой шаг к независимости и защите климата", — говорится в сообщении.

Публикация сопровождается видео, на котором премьер-министр Винфрид Кречман дает один из "эффективных" советов по энергосбережению: "Просто перед тем, как отправиться спать, нужно убавить температуру термостата". Премьер на видео садится перед радиатором отопления и показывает зрителям, как он вращает термостат до минимума. "Снижение отопления на один градус экономит шесть процентов энергии; снижение на два градуса — двенадцать процентов; четыре градуса — уже четверть затрат на отопление. Так что оно того стоит", — комментирует Кречман.

В публикации к видео содержатся 34 совета, где, в частности, отмечается, что "слишком высокая температура" в помещении вредна для здоровья, повышает риск простудных заболеваний и "требует лишних затрат энергии и денег". Уточняется, что около 20 градусов достаточно для жилых и рабочих комнат, 18 градусов — для кухни, 17 градусов — для спальни и 16 градусов — для туалета. Каждый градус снижения температуры в помещении экономит примерно 1,8 евро на квадратный метр жилой площади в год, отмечают власти.

Помимо этого, даются "рекомендации" по энергосбережению при приготовлении пищи: подбирать правильную крышку для каждой из кастрюль, это, по подсчётам авторов мер, сэкономит 76 евро в год; печь булочки не в духовке, а в тостере, чтобы сэкономить 40 центов за один завтрак; а также использовать остаточное тепло электроплиты и духовки и выключать их за пять-десять минут до окончания времени приготовления блюда.