МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Европа "приняла участие в фестивале санкций против России" и сама столкнулась с последствиями в виде дефицита энергоносителей и сильного роста цен на него — с таким мнением выступил в эфире телеканала La7 главный редактор миланской газеты Libero Витторио Фельтри. В Венгрии считают, что холода заставят ЕС пересмотреть политику санкций

"И чего мы ожидали взамен? Любовных записочек? Ясное дело, что россияне отреагировали по-своему и теперь нас наказывают. Мы наказали Россию, а она наказывает нас", — отметил он.

Фельтри напомнил, что в Евросоюзе уже идет речь о режиме чрезвычайно жесткой экономии в потреблении энергии и тепла, назвав это "не очень заманчивой перспективой".

"Мне ясно лишь одно: если мне дадут пощечину, я ударю в ответ. Мы дали пощёчину России, и она нам ответила", — подчеркнул он.

По словам журналиста, если действия России и заслуживают осуждения, то "участие в забрасывании камнями" явно не принесло европейцам и, в частности, итальянцам пользы.

Приведя в пример свой опыт решения проблемы нехватки энергоносителей — размещение на своем доме солнечных батарей, Фельтри посетовал на действия властей. По его словам, для проведения такого рода работ придется запастись терпением, "потому что, хоть все и говорят о возобновляемых источниках энергии, помощи в их получении ни от кого не дождешься".

"Я не понимаю, почему мы должны жить, как в Средневековье, то есть в холоде, только потому что страной управляли идиоты, которые не додумались устранить бюрократические препятствия для осуществления работ, связанных с возобновляемыми источниками", — подчеркнул он.