МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россиянам следует вместо сбережений в валюте недружественных стран копить в национальной или дружественной валюте, либо приобретать импортные товары, которые могут стать недоступными, заявил РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать деньги в алмазы

"Вместо сбережений в иностранной валюте (недружественных стран – ред.), надо либо сберегать в национальной валюте, либо в дружественной валюте, либо, если это представляется нецелесообразным и неудобным, то в любом случае подумать о том, чтобы купить какие-то комплектующие, которые потом могут оказаться нам недоступными. Потому что быть уверенным в ритмических поставках чего там ни было, наверное, нельзя", — рассказал он.

"Я не очень много об этом знаю, естественно. Но я, находясь, на разных совещаниях в правительстве, слышу, что многие люди так делают, что они закупают всякие расходные материалы, запчасти и так далее", — добавил Моисеев.

Согласно данным ЦБ, интерес россиян к сбережениям в валюте остается низким: доля валютных депозитов за июнь снизилась на 2,5 процентного пункта — до исторического минимума в 11,5%. А в ВТБ спрогнозировали, что доля иностранной валюты в портфеле классических сбережений россиян по итогам года составит около 10% — в два раза меньше, чем в начале года.

Вместе с тем портфель классических рублевых вкладов физлиц в России по итогам 2022 года, напротив, может увеличиться до 32 триллионов рублей, считают в ВТБ. Рост по сравнению с началом года составит 15% – это в два раза больше, чем год назад.