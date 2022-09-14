МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В конфликте между Россией и Европой выигрывают США, отмечает китайское издание Global Times. В Италии дали оценку тому, как Россия "дала сдачи" Европе

Автор напоминает, что сейчас все больше европейцев выходит на демонстрации протеста, возмущаясь сильным ростом цен на энергоресурсы и инфляцией, которые стали итогом санкций Евросоюза в отношении России. Китайские эксперты говорят, что, стремяст найти решение проблем, европейские чиновники "скребут по поверхности", не устраняя первопричины. Это относится, например, к решению ввести ограничения на прибыли производителей электроэнергии, работающих не на газе, а также выделении домохозяйствам субсидий на оплату электричества и тепла.

Столкнувшись с энергетическим кризисом, какие случаются раз в несколько десятилетий, лидеры, проводя жесткий курс в отношении России и следуя указаниям США, отдают предпочтение политике и идеологии, но не жизни людей и не экономике, отмечает издание. Но, по словам экспертов, предстоящая зима станет суровым испытанием для европейских руководителей, которые пока не проявляют политическую мудрость.

Директор Китайского центра исследований в области энергетики при Сямэньском университете Линь Боцян указывает, что в этом противостоянии есть только один победитель, и это США. "Дело в том, что Соединенные Штаты подталкивают Европу к агрессивным действиям против России, а ЕС в результате страдает от дефицита энергоресурсов. А США между тем изо всех сил продают нефть и газ в Европу, хорошо на этом зарабатывая", – отметил ученый.