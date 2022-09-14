Годовая инфляция в Британии замедлилась по итогам августа
Бюро национальной статистики Британии: годовая инфляция в стране снизилась до 9,9% по итогам августа
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам августа замедлилась до 9,9% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
За август потребительские цены выросли на 0,5% после роста на 0,6% в июле.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 10,2%, месячную — в 0,6%.