МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам августа замедлилась до 9,9% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Эксперты ожидают продолжение повышения ставок ФРС на фоне инфляции

За август потребительские цены выросли на 0,5% после роста на 0,6% в июле.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 10,2%, месячную — в 0,6%.