МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. "Росгеология" приступила к следующему этапу работ для уточнения внешней границы российского континентального шельфа в Арктике, начала бурение стратиграфической скважины, заявил глава холдинга Сергей Горьков. Чукотка представит павильон о природе Арктики на ВЭФ

По его словам, в этом сезоне суда "Росгеологии" активно работают в Арктике по коммерческим и по государственным контрактам. "Флагман нашего инженерного флота "Бавенит" приступил к бурению стратиграфической скважины в высоких широтах на поднятии Де-Лонга в рамках госпрограммы уточнения внешней границы континентального шельфа", — рассказал он РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Горьков отметил, что "Академик Немчинов" уже завершил первый этап сейсморазведки 2D в море Лаптевых. Ледовая обстановка, добавил он, позволила перевыполнить план, отработав более 3600 погонных километров профилей.

В июле "Росгеология" выиграла один из двух тендеров Роснедр на изучение недр арктического шельфа стоимостью более 1,5 миллиарда рублей. Контракт, который получила компания, направлен на "комплексные геолого-геофизические работы с целью изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности зоны сочленения склоновых структур СЛО хребта Гаккеля и котловины Нансена с шельфовыми структурами акватории моря Лаптевых".

Россия в 2015 году направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. Это может позволить прирастить потенциальные запасы углеводородов минимум на 5 миллиардов тонн условного топлива.

В 2020 году "Росгеология" завершила комплексные полевые геофизические исследования в рамках подготовки геолого-геофизических материалов для обоснования расширения внешней границы арктического континентального шельфа России.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.