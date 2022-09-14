МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. "Рсгеология" ожидает сохранения положительной динамики первого полугодия в финансовых результатах, прогнозирует прибыль по МСФО по итогам 2022 года. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава компании Сергей Горьков. Владелец Zara нарастил прибыль в первой половине финансового года

Ранее "Росгеология" сообщала, что ее чистая прибыль по МСФО в первом полугодии 2022 года составила 519,7 миллиона рублей против убытка в 1,984 миллиарда годом ранее.

Горьков выразил уверенность, что данная тенденция сохранится и во втором полугодии, если не "произойдут никакие супердраматические события".

Он добавил, что в связи с сезонностью работ вся выручка обычно приходится на вторую половину года.

"И дело не в везении, а в том, что в 2019 году мы приняли новую диверсифицированную стратегию. Она оказалась настолько правильной, что ни 2020 год с COVID, ни текущая ситуация не помешали нашему развитию", — подчеркнул глава холдинга на ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.