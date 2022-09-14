МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий распределение сумм налоговых штрафов и пеней, поступающих в бюджетную систему России. Госдума одобрила законопроект о дополнительной защите вкладчиков

Сейчас суммы штрафов и пеней, исчисляемых исходя из сумм (ставок) налогов (сборов, страховых взносов), зачисляются в бюджеты по нормативам, установленным по каждому налогу (сбору, взносу). Суммы же иных штрафов, установленных Налоговым кодексом, направляются полностью в бюджет РФ.

Законопроект, внесенный правительством РФ, уточняет с 1 января 2023 года распределение сумм таких штрафов, пеней и процентов, исчисляемых исходя из сумм (ставок) налогов (сборов, страховых взносов). В федеральный бюджет суммы штрафов будут зачисляться по нормативу 34%, в региональный бюджет — 61%, в бюджеты государственных внебюджетных фондов — 5%, пеней – по нормативу 42%, 42% и 16% соответственно, а процентов – по нормативу 44%, 28% и 28%.

При этом суммы пеней, штрафов, процентов, предусмотренные налоговым законодательством, будут определяться суммарно по налогоплательщику без выделения отдельных видов налогов и без учета местонахождения объекта налогообложения. А органы госвласти субъектов РФ будут вправе установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от сумм штрафов, пеней, процентов, подлежащих зачислению в региональные бюджеты. Размеры таких нормативов устанавливаются законом о бюджете субъекта РФ. Госдума одобрила комбинированный акциз на вейпы

Законопроект также определяет в Бюджетном кодексе (БК) порядок зачисления единого налогового платежа на отдельный казначейский счет, открытый Федеральному казначейству, а также осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений единого налогового платежа. Аналогичные нормы предусматриваются для авансовых платежей и денежного залога, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ.

Данные изменения вносятся в БК с учетом ранее принятого закона о введении с 1 января 2023 года института единого налогового счета (ЕНС). Механизм ЕНС предполагает особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством перечисления плательщиками единого налогового платежа на отдельный казначейский счет.