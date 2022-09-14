Путин в среду проведет международные телефонные переговоры и вылетит в Самарканд на саммит ШОС
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во второй половине дня проведет международные телефонные переговоры, после чего отправится в столицу Узбекистана Самарканд, где пройдет саммит ШОС, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"И сегодня уже, я думаю, что это будет фактически поздно-поздно ночью, президент вылетит в Самарканд", — сообщил он.
По словам Пескова, четверг и пятница пройдут у Путина в "весьма и весьма напряженном" режиме, поскольку на эти дни у президента запланированы еще несколько встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Саммит ШОС состоится 15 и 16 сентября в Самарканде. Как ожидается, на мероприятии обсудят широкий круг вопросов, от обеспечения безопасности и стабильности до усиления сотрудничества в сфере культуры.