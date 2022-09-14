МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Минфин России в среду на первом более чем за полгода аукционе в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 24,846 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Мишустин: риски для России от западных санкций никуда не делись

Цена отсечения составила 88,55% от номинала, средневзвешенная цена — 88,7452% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,98% годовых, средневзвешенная доходность — 8,94% годовых.

Минфин в понедельник опубликовал график аукционов по размещению ОФЗ на третий квартал 2022 года, согласно которому аукционы планируется провести 14, 21 и 28 сентября. Плановый объем размещения ОФЗ в третьем квартале – 40 миллиардов рублей по номинальной стоимости. По факту это планы размещения ОФЗ на сентябрь, так как в июле и августе аукционы не проводились.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ сроком от пяти до десяти лет включительно составляет 30 миллиардов рублей, от десяти лет — 10 миллиардов рублей.

Последние аукционы по размещению ОФЗ прошли 9 февраля, на них Минфин разместил бумаги двух выпусков на 24,8 миллиарда рублей при совокупном спросе в 84,9 миллиарда. После этого в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации аукционы не проводились.