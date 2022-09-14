МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительству Испании пришлось столкнуться с беспрецедентными проблемами, не хватает только "вторжения зомби", заявил премьер-министр страны Педро Санчес в интервью телеканалу RTVE. Годовая инфляция потребительских цен в Испании снизилась в августе

"Этому правительству пришлось столкнуться с абсолютно беспрецедентными ситуациями, такими как пандемия, самая страшная пандемия за последние 100 лет, не хватало только вторжения зомби", — сказал он.

Кроме того, отмечается, что Испания столкнулась с острой проблемой повсеместного роста цен. Согласно национальному институту статистики (INE), потребительская инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 10,7%, оказав значительное влияние на экономическое положение граждан. Подчеркивается, что основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние 12 месяцев подорожала на 49,4%.

Санчес добавил, что его правительство, несмотря на все трудности, будет защищать наиболее уязвимый средний класс.

В понедельник премьер сообщил, что испанские власти планируют выделить около 30 миллиардов евро до конца 2022 года на поддержание покупательской способности людей, наиболее подверженных негативным последствиям роста инфляции.