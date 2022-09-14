ВАРШАВА, 14 сен — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Польши (сейм) подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.

Уголь на складе

Польша запасла уголь на "суперсуровую зиму"

За принятие резолюции проголосовало 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались.

В документе, составленном фракцией правящей партии Польши "Право и справедливость", говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством". "Никогда не получала также возмещения за огромный ущерб, причиненный польским гражданам", — говорится в тексте резолюции.

В нем также утверждается, что "польское государство никогда не отказывалось от претензий к немецкому государству". "Утверждение о том, что эти претензии были отозваны или перестали быть актуальными за давностью лет, не имеет никаких оснований, ни моральных, ни юридических", — говорится в резолюции.

Свои проекты резолюций по поводу репараций внесли также и другие фракции сейма, что в итоге вылилось в поправку к резолюции "Права и справедливости", которая гласит, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации".

В документе говорится, что "эти потери требуют подсчета и необходимой оценки, которая станет основой для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации".

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России.