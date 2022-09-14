ВАРШАВА, 14 сен — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Польши (сейм) подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Польша запасла уголь на "суперсуровую зиму"

За принятие резолюции проголосовало 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались.

В документе, составленном фракцией правящей партии Польши "Право и справедливость", говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством". "Никогда не получала также возмещения за огромный ущерб, причиненный польским гражданам", — говорится в тексте резолюции.

В нем также утверждается, что "польское государство никогда не отказывалось от претензий к немецкому государству". "Утверждение о том, что эти претензии были отозваны или перестали быть актуальными за давностью лет, не имеет никаких оснований, ни моральных, ни юридических", — говорится в резолюции.

Свои проекты резолюций по поводу репараций внесли также и другие фракции сейма, что в итоге вылилось в поправку к резолюции "Права и справедливости", которая гласит, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации".

В документе говорится, что "эти потери требуют подсчета и необходимой оценки, которая станет основой для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации".

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России.