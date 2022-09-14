МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. К концу 2022 года процентные ставки ЕЦБ могут достигнуть того уровня, который не стимулирует и не замедляет экономику. Об этом в среду заявил представитель Европейского центрального банка и президент центрального банка Франции Франсуа Виллеруа. Аналитики ожидают продолжение укрепления доллара к мировым валютам

По его словам, еще слишком рано говорить, на каком уровне ставок завершится цикл нормализации денежно-кредитной политики, однако нейтральная ставка (некоторые экономисты называют ее R*) пролила некоторый свет на то, что нас ждет.

"Я думаю, что в еврозоне R* может соответствовать зоне ниже или вблизи 2% номинальных ставок, и мы можем увидеть достижение этой зоны к концу года", — отметил Виллеруа.

"До тех пор мы точно должны действовать решительно, но последовательно", — сказал он.

В четверг ЕЦБ повысил процентные ставки на беспрецедентные 75 б.п. спустя лишь несколько недель после повышения на 50 б.п., а также пообещал продолжить повышения в ближайшие месяцы, так как инфляция в еврозоне достигает самых высоких уровней почти за пол века и может укорениться.

Виллеруа добавил, что ЕЦБ перейдет от нормализации к ужесточению политики и повышению ставок выше нейтрального уровня, если это будет необходимо.