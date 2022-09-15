ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Задача американской политики в Центральной Азии должна состоять в том, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур. Посол в США: санкционная политика в отношении России обречена на провал

"Мы пытаемся содействовать взаимосвязанности региона, укреплению демократических институтов, продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека, развивать человеческий капитал… поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия", — сказала она на слушаниях в конгрессе.

"Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью", — добавила Каур.

Она увидела серьезные последствия, которые имеет для центральноазиатских стран конфликт на Украине и антироссийские действия мирового сообщества. "Это сказалось на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах… от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России. Мы видим растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону", — сказала Каур.