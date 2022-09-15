МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Поставки аммиака по трубопроводу из России через Украину не являются новой инициативой, а составляют часть пакетной сделки, согласованной в Стамбуле в июле, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом важно помнить, что именно Украина заблокировала поставки по этому маршруту на Запад, отметила она. МИД призвал Запад опубликовать данные по вывозу украинского зерна

Ранее агентство Reuters со ссылкой на западного дипломата сообщило, что ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую транзит газообразного аммиака из России на мировые рынки через Украину. Согласно предложению, аммиак российской компании "Уралхим" должен поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе, где его будет покупать международная компания Trammo, которая после транзита газа через территорию Украины будет поставлять аммиак на мировые рынки через Черное море. При этом Trammo будет платить Украине за его перекачку и транзит.

"Если говорить о трубопроводе — назовем это так — то аммиак упомянут в соответствующей договоренности. И я хотела бы обратить ваше внимание, что этот трубопровод был заблокирован именно украинской стороной… много месяцев назад", — заявила Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, документы, составляющие пакетную сделку, утверждены и должны выполняться в полном объеме.

"Если все так озабочены на Западе вопросами доставки сельхозпродукции — а для урожая в следующем году удобрения нужно поставить в этом — то пусть кураторы киевского режима и добиваются от своих людей в администрации Зеленского этой части сделки. То есть разблокирования возможностей для экспорта аммиака. С российской стороны никаких проблем нет, мы, конечно, в этом (поставках удобрений на мировые рынки — ред.) заинтересованы", — подчеркнула Захарова.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии Москвы вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В начале сентября Владимир Путин заявил, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, ограничения по этому маршруту следует обсудить с президентом Турции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено, что соглашение прекратит действовать.