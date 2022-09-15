МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 сентября, сократилось на 5000 с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 213000, сообщило министерство труда страны. Розничные продажи в США выросли в августе на 0,3%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя по сравнению с первоначальным до 226 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения на 4000 — до 218000 заявок с 222000.