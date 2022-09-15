2022-09-15T15:38:54+03:00
2022-09-15T15:38:54+03:00
2022-09-15T15:38:54+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220915/838126678.html
В бундестаге считают, что Германии грозит волна банкротств
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Германия оказалась под угрозой волны банкротств в результате антироссийских санкций, заявил глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Он напомнил, что... ПРАЙМ, 15.09.2022
экономика, новости, германия, банкротство, санкции против рф
https://1prime.ru/images/83249/87/832498707.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83249/87/832498707.jpg
https://1prime.ru/images/83249/87/832498706.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83249/87/832498706.jpg
https://1prime.ru/images/83249/87/832498705.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83249/87/832498705.jpg
https://1prime.ru/energy/20220915/838126308.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Германия оказалась под угрозой волны банкротств в результате антироссийских санкций, заявил глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Он напомнил, что немецкий канцлер Шольц говорил, что введенные против России ограничения не отразятся на Европе.
"За это время мы (в ЕС — ред.) ввели семь санкционных пакетов, и "Газпром" получил рекордные прибыли. Одновременно нам грозит волна банкротств", — написал политик в Twitter.
По словам Эрнста, Германия должна "вести переговоры с Россией непредвзято".