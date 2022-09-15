МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Германия оказалась под угрозой волны банкротств в результате антироссийских санкций, заявил глава комитета германского бундестага по энергетике Клаус Эрнст. В Германии рассказали о росте уровня запасов газа в хранилищах

Он напомнил, что немецкий канцлер Шольц говорил, что введенные против России ограничения не отразятся на Европе.

"За это время мы (в ЕС — ред.) ввели семь санкционных пакетов, и "Газпром" получил рекордные прибыли. Одновременно нам грозит волна банкротств", — написал политик в Twitter.

По словам Эрнста, Германия должна "вести переговоры с Россией непредвзято".