МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Китай готов поддерживать Россию по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Путин ждет новых рекордов в торговле между Россией и Китаем

"Китай готов оказывать взаимную и действенную поддержку России по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух стран, углублять практическое сотрудничество в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, коммуникации", — отметил китайский лидер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах ШОС. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Председатель добавил, что Китаю и России необходимо укреплять координацию в рамках ШОС, БРИКС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и других международных и региональных объединений.

Сторонам также следует "укреплять солидарность и взаимное доверие между всеми сторонами, расширять практическое сотрудничество", подчеркнул Си Цзиньпин.

Кроме того, китайский лидер отметил необходимость Москвы и Пекина "защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран и формирующихся рынков".