РИМ, 15 сен — ПРАЙМ. Размер государственного долга Италии в июле достиг нового исторического максимума и превысил 2,77 триллиона евро, сообщил в четверг центробанк страны. Исследование показало, что 92 процента итальянцев намерены экономить

По данным Банка Италии, по сравнению с июнем текущего года, когда был установлен прежний негативный рекорд, суверенная задолженность выросла еще более чем на 2,5 миллиарда евро и составила 2,7704 триллиона евро.

"Если бы речь шла о задолженности одной семьи, то она составила бы 105 773 евро — долг для инфаркта. На каждого итальянца пришлось бы по 46 970 евро долга", — указал в этой связи президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона.

"Это большая беда! При процентных ставках по государственным облигациям, которые уже выросли в условиях, когда ЕЦБ не только больше не покупает облигации, как прежде, но и поднимает базовые ставки, бремя государственного долга становится все большей проблемой. Она не позволит будущему правительству осуществлять крупные ассигнования, чтобы решить проблему высоких коммунальных платежей и выросшей до небес инфляции. Правительству придется лишь купировать кровотечение, которое обескровливает семьи и бизнес", — заявил он.

Местные эксперты отмечают, что в результате пандемии COVID-19 размер госдолга Италии в 2020 году превысил 155% ВВП. В прошлом году благодаря начавшейся отмене ограничений национальная экономика возобновила свой рост, а государственные расходы на поддержку бизнеса и граждан сократились. В итоге соотношение госдолга к ВВП снизилось до 150,8%. Однако ситуация на Украине и резкое увеличение цен на энергоносители вновь привели в снижению ВВП, который в первом квартале текущего года сократился на 0,2%. Таким образом, рост госдолга Италии возобновился и вновь достиг рекордных значений.