ООН, 16 сен — ПРАЙМ. В европейских портах из-за западных санкций застряли около 300 тысяч тонн российских удобрений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. США расширили антироссийские санкции

"Ситуация с российскими удобрениями вызывает тревогу. Мировые цены на эту продукцию еще в 2021 году достигли рекордного уровня, в том числе как результат дестабилизации рынков из-за непродуманного курса на форсированный энергопереход и неконкурентной борьбы с российскими энергоносителями", — сказал Небензя.

По его словам, в этом году с новыми санкциями и разрывом цепочек поставок положение стало еще хуже.

"Против руководства ряда частных фирм-производителей удобрений из России ввели персональные рестрикции. Их продукция в ряде европейских портов блокирована властями. Речь идет почти о 300 тысяч тонн на десятки миллионов долларов", — подчеркнул Небензя.

Как указал постпред, производители из РФ готовы на безвозмездной основе передать в развивающиеся страны эту продукцию, которую им не дают вывезти.