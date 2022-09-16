МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Новый пакет военной помощи США Украине на сумму порядка 600 миллионов долларов предусматривает поставку дополнительных боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщает Пентагон. Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении России

В частности, в пакете помощи предусмотрено 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, 1 тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, системы борьбы с БПЛА, снаряжение для разминирования, противопехотные боеприпасы Claymore, стрелковое оружие, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.

Как отмечается, с учетом нового пакета общий объем военной американской помощи Киеву при администрации Джо Байдена составил 15,8 миллиарда долларов, в том числе 15,1 миллиарда долларов — с начала российской спецоперации.

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые вооружения", — говорится в сообщении.