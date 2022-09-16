МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Многие российские регионы начали ощущать сложности с балансировкой своих бюджетов, а в ближайшие месяцы их число будет расти, несмотря на сложившийся по итогам первого полугодия консолидированный профицит в 1,2 триллиона рублей, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Кудрин назвал главную слабость российской экономики

"В силу конъюнктуры мировых цен у нас небывалый профицит консолидированного бюджета по итогам первого полугодия — порядка 1,2 триллиона рублей. Это действительно беспрецедентные цифры, но не надо обольщаться, потому что 42% этого профицита приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Кемеровскую область", — сказала Трунова. Положительную динамику доходов, по ее словам, показывают только те регионы, которые ориентированы на нефтегазовый и угольный экспорт, и центры, где расположены головные офисы этих компаний.

"Всего 16 регионов у нас закончили полугодие с дефицитом, но некоторые регионы уже начинают ощущать сложности. Это, прежде всего, машиностроительные, автомобильные регионы. Когда мы будем анализировать данные за 9 месяцев, думаю, что увидим чуть больше регионов, которые если и не будут иметь дефицит, но будут балансировать на грани, потому что рост их доходов очень сильно замедлится", — заявила аудитор.

Наибольшую обеспокоенность вызывают регионы, в которых металлургический сектор занимает существенную долю в экономике. "Они получили высокие доходы в первом квартале за счет поступлений от налога на прибыль за прошлый год, но сейчас, когда Европа закрылась для российских металлургов, как они будут себя чувствовать — большой вопрос", — пояснила она. Однако трудности будут и в субъектах РФ, зависящих от добычи и экспорта углеводородов, поскольку бизнесу потребует время, чтобы переориентировать поставки новым покупателям.

"Поэтому считаем, что призыв Минфина формировать резервы абсолютно оправдан, чтобы потом можно было их использовать, в том числе для компенсации тех же недополученных доходов", — сказала аудитор.

Пока, по словам Труновой, регионы не перешли к сберегательной модели поведения. "Это просто невозможно сделать из-за реализации национальных проектов, так как нельзя остановить строительство дорог, жилья, социальной инфраструктуры", — сказала она.

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