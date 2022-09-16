ПЕКИН, 16 сен — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-августа 2022 года вырос на 0,5%, составив 28,2 триллиона юаней (4,02 триллиона долларов), свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. Reuters: Китай поддержит спрос в экономике и инфраструктурные проекты

При этом розничные онлайн-продажи за указанный период выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 8,4 триллиона юаней (1,2 триллиона долларов).

Отдельно в августе общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае достиг 3,6 триллиона юаней (513,4 миллиарда долларов), увеличившись в годовом исчислении на 5,4%.

По итогам 2021 года объем розничных продаж в Китае вырос на 12,4%, составив 44,082 триллиона юаней (6,93 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 12%, достигнув 10,804 триллиона юаней (1,7 триллиона долларов).

БЕЗРАБОТИЦА

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в августе 2022 года составил 5,3%, за первые восемь месяцев года в стране было создано 8,98 миллиона рабочих мест.

"За январь-август (2022 года — ред.) в городах и поселках городского типа было создано 8,98 миллиона рабочих мест, уровень зарегистрированной городской безработицы в июле составил 5,3%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в предыдущем месяце", — говорится в докладе.

Уточняется, что уровень безработицы среди возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составил 18,7% и 4,3% соответственно.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2021 года составил 5,1%, что оказалось ниже прогноза властей в 5,5%, было создано 12,69 миллиона рабочих мест. В 2022 году, согласно официальному прогнозу, показатель должен составить не более 5,5%.

НЕФТЬ И ГАЗ

Китай за январь-август 2022 года нарастил добычу нефти на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа — на 5,5%.

Китай за январь-август 2022 года добыл 136,94 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 3,2%. Объем переработки нефти за январь-август достиг уровня в 434,89 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 6,3%.

Отдельно в августе 2022 года объем добычи нефти в КНР составил 16,94 миллиона тонн (снижение в годовом выражении на 0,2%), среднесуточный объем добычи в прошлом месяце — 564 тысяч тонн, объем переработки в августе достиг отметки в 53,66 миллиона тонн (снижение в годовом выражении на 6,5%).

При этом за восемь месяцев 2022 года страна сократила импорт нефти на 4,7% в годовом выражении — до 330,18 миллиона тонн, отдельно в августе показатель упал на 9,4%, объем импорта составил 40,35 миллиона тонн.

Добыча природного газа в Китае за первые восемь месяцев 2022 года составила 143,7 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 5,5%. Отдельно в августе 2022 года добыча газа в Китае составила 17 миллиардов кубометров, увеличившись в годовом выражении на 6,3%.

Импорт газа за январь-август 2022 года сократился на 10,2%, до 71,05 миллиона тонн. Отдельно в августе показатель упал на 15,2%, составив 8,85 миллиона тонн.

Вместе с тем выросло производство угля. Так, за первые восемь месяцев текущего года рост показателя составил 11%, объем производства достиг отметки в 2,93 миллиарда тонн, при этом Китай на 14,9% сократил импорт угля – до 167,98 миллиона тонн.

Отдельно в августе на китайских шахтах добыли 370 миллионов тон угля, рост по сравнению с августом 2021 года составил 8,1%, среднесуточный объем добычи – 11,95 миллиона тонн. Импорт в августе составил 29,46 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении – 5%.