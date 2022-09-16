МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Депутаты нижней и верхней палаты парламента Казахстана в ходе заседания в пятницу приняли поправки в конституцию, которые предполагают в том числе переименование столицы из Нур-Султана в Астану, сообщил корреспондент РИА Новости. Казахстан снял ограничения на экспорт зерна и муки

Кроме того, изменения затронут президентский срок — он будет увеличен с пяти до семи лет, но без права переизбрания

"Новый законопроект мы одобрили в первом чтении, замечаний и дополнений по нему не было, поэтому предлагаю принять данный законопроект в целом", — сообщил спикер мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 октября предложил провести в стране досрочные выборы президента, несмотря на то, что его полномочия истекают лишь через два года. Кроме того, он выступил с инициативой об увеличении срока президентских полномочий до семи лет без права переизбрания на второй срок.