МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Количество DDoS-атак на платежные системы в РФ в августе увеличилось в годовом выражении на 126%, в пиковые моменты атаки составляли 400 тысяч запросов в секунду, показало исследование компании по кибербезопасности StormWall, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассказали, какие устройства чаще всего подвергаются кибератакам

"По данным аналитиков компании, количество DDoS-атак на платежные системы в августе 2022 года выросло на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. DDoS-атаки на финансовые сервисы были организованы группой мотивированых хактивистов, которые стремились не только принести вред экономике России, но также создать проблемы обычным людям, которые используют сервисы для осуществления финансовых операций", — выяснили специалисты.

Согласно результатам исследования, основной целью хакеров было нарушение нормальной работы сервисов, чтобы проведение любых финансовых операций было невозможным. Уточняется, что у ряда сервисов наблюдались проблемы с выполнением операций в течение нескольких часов, однако полностью блокировать работу российских платежных систем не удалось.

"Максимальная мощность атак составила 400 тысяч запросов в секунду, а максимальная длительность атак была 8 часов", — уточнили в компании.

По словам сооснователя StormWall Рамиля Хантимирова, финансовая сфера постоянно находится в зоне риска, ее атакуют чаще остальных отраслей. Он также уточнил, что в этом году финансовая сфера "сильно страдает" от мощных DDoS-атак, однако "активность хактивистов (хакеров — ред.) постепенно снижается и атаки уже не такие мощные и не такие длительные, как раньше".