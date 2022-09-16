МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. При формировании госбюджета на 2023-2025 годы нужно отказаться от всех бюджетных, считает РИА Новости член думского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева ("Партия роста"). Мишустин назвал главные цели российского бюджета

"Надо отказаться от любых бюджетных правил и все полученные доходы в полном объеме пускать на расходы бюджета", — заявила она РИА Новости.

По мнению депутата, работа над документом должна отталкиваться от "реальных потребностей". Это позволит простимулировать экономический рост, импортозамещение и потребительские расходы, считает Дмитриева. "А если доходов не хватает, то идти на эмиссионное финансирование экономики", — отметила она.

Кроме того, Дмитриева призвала значительно увеличить финансирование науки и высшего образования. По ее мнению, решение социальных проблем должно выстраиваться таким образом, чтобы оставалась возможность для поддержки потребительского спроса.

"О том, что айтишники уехали, все вспомнили, но при таких зарплатах и при такой ситуации будет вообще потрясающий отток всех научных кадров", — считает депутат.

Президент России Владимир Путин в понедельник 12 сентября провел совещание по экономическим вопросам в рамках бюджетного процесса. Глава государства подчеркнул, что документ должен отвечать национальным приоритетам и учитывать вызовы, которые стоят перед страной.

Позже СМИ сообщили о намерении Минфина сократить на десять процентов "незащищенные" расходы бюджета на 2023 год.