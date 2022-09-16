САМАРКАНД, 16 сен — ПРАЙМ. Анкара ведет весьма продуктивное сотрудничество с ООН по вывозу украинского зерна, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Россия с 21 сентября снизит пошлину на экспорт пшеницы

"Мы надеемся и молимся о том, чтобы наш вклад в решение конфликта на Украине помог остановить этот конфликт. Сейчас мы ведем очень продуктивное сотрудничество с заинтересованными сторонами и с ООН, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна по Черному морю", — сказал Эрдоган, выступая на заседании глав стран ШОС в Самарканде.

"Мы пытаемся уделить внимание тому, что украинское зерно должно доехать до наших братьев и сестер, в основном Африки, особенно тех, кто остро в этом нуждается", — подчеркнул турецкий лидер.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, ранее призвал ООН повлиять на Еврокомиссию, чтобы они сняли ограничения по российским удобрениям и для развивающихся стран. Еврокомиссия ранее разблокировала поставки российских удобрений, сняв санкции. Как отметил Путин, при этом покупать российские удобрения могут только страны-члены Евросоюза.

Президент РФ также сообщил, что проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.