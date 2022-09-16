МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Банк России исходит из уже принятой траектории расходов бюджета, при расширении бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика, говорится в сообщении Банка России. Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 процента

Банк России ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых, что стало наименьшим шагом с начала смягчения его монетарной политики в апреле.

"Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", — сказано в сообщении.

Кроме того, решения, принимаемые в области бюджетной политики, в значительной степени влияют на динамику экономики и инфляции, подчеркнул регулятор.