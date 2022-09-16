МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Центрального банка до 5,5% позволит восстановить ипотечный спрос в России, сказал РИА Новости первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. ЦБ хочет приступить к тестированию цифрового рубля с апреля 2023 года

"Устойчивый ипотечный спрос возможен только при 5% и меньше. Стимулирование экономической активности требует длинных и дешевых кредитов. Нам же сегодня нужен не просто стимул, а создание максимально благоприятных условий", — отметил Кошелев.

Депутат подчеркнул, что от снижения ЦБ ставки до 7,5%, что прогнозирует ряд аналитиков, эффект будет "гомеопатическим".

Консервативным вариантом он назвал снижение ставки на 1-1,5%. По мнению Кошелева, такое решение временно сбавит темп проседания экономики, но самой тенденции не переломит.

"Прорывной вариант — снижение ставки от 1,5% до 2,5%, то есть до 5,5%. Отмечу, прорывным подобный сценарий является в большей степени для Центрального банка, который вряд ли решится на такой резкий шаг. Хотя именно его ждут от регулятора все, кто готов вкладываться в развитие промышленности, создание инфраструктурных проектов и строительство доступного жилья", — сказал Кошелев.