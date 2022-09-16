МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметила отсутствие изменений численности зарегистрированных безработными в стране. В Госдуме спрогнозировали повышение ипотечного спроса на фоне ставки ЦБ

Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера, Голикова провела традиционное заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Ситуация на рынке труда остается стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников. В период с 5 по 12 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,7 тысячи и составила 653,9 тысячи человек", — сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.