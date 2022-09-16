МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Важно не допустить пузыря на рынке ипотеки, ЦБ РФ за этим внимательно следит, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина, отметив, что для доступной ипотеки должна быть низкая инфляция. Набиуллина оценила текущую ситуацию на рынке труда в России

"Я помню, как начинал обсуждаться вообще механизм ипотеки. И многие говорили, что ипотека в России не привьется, это не наш инструмент. Но мы видим, что ипотека очень востребована. Это действительно, в целом, очень удобный способ для людей решать свои проблемы. И, конечно, доступная ипотека очень важна, а для этого должна быть низкая инфляция", — сказала Набиуллина.

Глава регулятора пояснила, что при низкой инфляции процентные ставки по длинным кредитам, к которым относится и ипотека, снижаются и становятся более стабильными.

"Но за ипотекой нужно очень внимательно смотреть, чтобы, не дай бог, не было никаких предпосылок для ипотечных кризисов, которые были во многих странах. Здесь не должно быть пузырей. И мы за этим внимательно смотрим, мы применяем наши меры, у нас есть инструментарий, который мы можем применять к банкам", — добавила она.