СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Решение ЦБ снизить ключевую ставку до 7,5% логично в условиях наблюдающихся в РФ дезинфляционных факторов, поделился мнением с РИА Новости финансист, гендиректор "УК Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. В Центробанке напомнили россиянам о рисках при покупке иностранных бумаг

Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых, что стало наименьшим шагом с начала смягчения денежно-кредитной политики в РФ в апреле.

"Решение Банка России снизить ключевую ставку 50 базисных пунктов, до 7,5% годовых было ожидаемым и логичным в условиях целого ряда дезинфляционных факторов, таких как динамика обменного курса рубля, хороший урожай 2022 года и снижение цен на плодоовощную продукцию, расширение предложения на рынках товаров и услуг, в том числе благодаря процессу структурной перестройки экономики", — сказал Лосев.

По мнению эксперта, структурная перестройка экономики сейчас становится ключевым ответом на внешние и внутренние риски, в этой логике снижение ключевой ставки Банком России формирует положительную обратную связь для экономики. "Чем ниже ставка и шире денежное предложение, чем интенсивнее рост кредитования и потребительского спроса", — заключил Лосев.

При этом также ранее в пятницу в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что ДКП в России сейчас является нейтральной. Регулятор фиксирует, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свою силу, проинфляционные риски нарастают, а пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось, отмечала она.